TSK: Kuzey Irak'ta silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.