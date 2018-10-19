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TSK: Kuzey Irak'ta silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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