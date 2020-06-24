İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8583
  • EURO
    7,7529
  • ALTIN
    391.963
  • BIST100
    115181
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TSK ekipleri tam teçhizat sahada! Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcılar imha ediliyor
Güncel

TSK ekipleri tam teçhizat sahada! Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bomba ve mayın imha ekipleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarına devam ediyor.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 13:00 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:14
ABONE OL

TSK ekipleri, başkentin güneyinde bulunan Selahaddin bölgesinde sivillerin yoğun biçimde kullandığı geçiş güzergahı yanındaki bir alana Hafter milislerince tuzaklanan mayınları etkisiz hale getirdi.

"Tökez teli" diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını aktaran TSK uzmanları, mayını güvenli biçimde patlatarak imha etti.

- TSK EKİPLERİ TAM TEÇHİZAT SAHADA

Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye gelen TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentin güneyinde Hafter milislerinin sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı şu ana kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi yaralandı.

Hafter, Nisan 2019'da emrindeki milislere başkente saldırı emri vermesiyle Libya'yı şiddet sarmalına sürüklemişti. Aradan geçen bir yılın sonunda, Libya ordusu karşısında başkentin güneyinden çekilmek zorunda kalan Hafter milislerinin, sivil yerleşim bölgelerine, evlere ve gündelik eşyalara patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Rekor uyuşturucu davasında ceza yağdı! '6 sanığa toplam 225 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası'

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.