TSK Libyalı güvenlik personeline sağlık hizmeti veriyor

AA 19 Kasım 2021 Cuma 12:59 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:59

TSK, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti ile Kasım 2020'de imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında Libya'daki eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

En modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış Mitiga Rol-2 Hastanesinde, TSK'nın uzman doktor ve sağlık görevlileri tarafından Libyalı sivil, asker ve güvenlik görevlilerine 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor.

Hastanede acil servis, poliklinik, görüntüleme merkezi, ameliyathane, yoğun bakım, eczane, laboratuvar, diş ve yatarak tedavi bölümleri yer alıyor.



Başkent Trablus'taki hastaneyi görüntüleyen AA ekibi, burada görev yapan Türk sağlık personelinden bilgi aldı.



- 13 FARKLI BRANŞTAN UZMAN DOKTORLAR GÖREV YAPIYOR

Başhekim Murat Kurnaz, Mitiga Rol-2 Hastanesinin acil servis, poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri veren tam donanımlı bir sağlık kuruluşu olduğunu belirtti.

Hastanede 13 farklı branşta doktor ve yardımcı sağlık personeliyle aralıksız hizmet verildiğini vurgulayan Kurnaz, "Hastanemiz 28 Ocak 2020 tarihinde faaliyetine başladı. O günden bugüne kadar 21 binin üzerinde hastaya ayakta, 450 hastaya ise yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Ayrıca yaklaşık 300 hastanın ameliyatı başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

Hastanenin İdari Amiri Ahmet Coşar da TSK personelinin buradaki misyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Hastanemizde 22 yataklı 11 hasta odası, 2 ameliyat salonu, 3 yataklı yoğun bakım servisi, biyokimya, mikrobiyoloji ve PCR laboratuvarlarımız mevcuttur. Hastanemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra dost ve kardeş Libya halkına sağlık hizmeti vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Hastanede yeni tip koronavirüs önlemlerinin de kapsamlı bir şekilde uygulandığını belirten yetkililer, yatılı hastaların tümünün önce gerekli testlerden geçirildiğini aktardı.