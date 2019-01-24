13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,277
  • 5,9975
  • 217.062
  • 100.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK, MKE’den 207 bin MPT-76 alacak

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 207 bin adet MPT-76’yı MKE'den almak istediğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK’ya silah sevkiyat töreninde konuşan Ali Gümüş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 207 bin adet MPT-76'yı envanterine kazandırma arzusunda olduğunu açıkladı.
 
Gümüş, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafif silah ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulmuş bir fabrikayız. Türk Silahlı Kuvvetleri MPT-76’dan 33 bin 18 adet daha bize sipariş verdi. Bunu da inşallah 2019 yılı içerisinde büyük bir kısmını, az bir kısmını da 2020 yılı içerisinde yaparak teslim etmeyi planlıyoruz. Bir müjde daha söyleyeyim. Tabii zaman ne gösterir bilemiyorum ama şu anda bize aktarılan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı 207 bin adet MPT-76 envanterine kazandırmak niyetinde, arzusunda. Bunun da tamamını MKE’den yani bizden almak istediklerini açıkça ifade ettiler” dedi. 
 

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Rusya'den ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

Rusya'den ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır

ABD'den İran geri adımı

ABD'den İran geri adımı

Venezuela ordusu safını belli etti

Venezuela ordusu safını belli etti
 

POPÜLER HABERLER

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Öğrenciler şans eseri sarkıt ve dikitler bulunan mağara buldu

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA