TSK, Münbiç hattında 56. devriye görevini icra etti
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 56. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 56. devriye görevini yaptı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 56. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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