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TSK, Münbiç’i üç koldan kuşattı

TSK, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesinde Münbiç’i, üç koldan kuşattı. Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları operasyon emrini bekliyor

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TSK Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesinde Münbiç'i, Cerablus ve Elbab arasındaki yaklaşık 110 kilometrelik hat boyunca üç koldan kuşattı. İlk olarak Münbiç'i El Bab'a bağlı Bizaa yakınlarındaki Kabr El Mukri'den kuşatan Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Sukkariyah Şaghirah Köyü'nden Cerablus'a uzanan cephe hattına yerleşti. Operasyonun Münbiç'te buradan başlaması durumundaTSK'ya 10 bine yakın ÖSO savaşçısı eşlik edecek. Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'in güney batısındaki Arima'da 2017'den beri rejimi ile birlikte Rus ordusu var. Arima'da başlayan ve şehrin kuzeyindeki Dadat'a kadar uzanan cephe hattında ise ABD askerleri sürekli devriye atıyor. ABD'nin Dadat köyü yakınlarındaki askeri üssü Cerablus ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacur çayına 4 kilometre uzak.
 
ABD'nin, Münbiç'te Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor. Cephe hattındaki devriyeye zaman zaman Fransız askerleri eşlik ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyindeki askerlerin takvime göre çekileceğini açıklamıştı. Ancak bölgede 2 bine yakın ABD askeri var. ABD'nin Münbiç'ten başlayarak Malikiye'ye kadar 20'ye yakın üssü olduğu düşünülüyor. ABD ordusunun Suriye'den çekilme hazırlığı yaptığı sırada terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa, çoğu askeri noktada ABD imkanlarından yararlanıyor. Suriye'deki Fransız askerlerinin sayısı ise 200 civarında. Rusya ise bölgedeki varlığını her geçen gün arttırıyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de bulunan Himeymim Hava Üssü'nde, 2 bin Rus personelin yanı sıra 32 uçak, 16 helikopter, 9 tank, 2 karadan havaya fırlatılan füze savunma sistemi bulunuyor.
 
 
(Sabah)

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