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TSK Münbiç'te 60. devriye görevini gerçekleştirdi

TSK, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri ile 60'ıncı devriye görevini icra etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 60'ıncı devriye görevini gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 60'ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi. 

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