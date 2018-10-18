TSK, Münbiç'te 62'nci devriye görevinde

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 62'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.