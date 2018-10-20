TSK, Münbiç'te 63'üncü devriye görevinde

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 63'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.