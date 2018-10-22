TSK Münbiç'te 64'üncü devriye görevinde
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 64'üncü devriye görevini icra etti.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 64'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 64'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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