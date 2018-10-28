TSK Münbiç'te 67'nci devriye görevini icra etti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 67'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.