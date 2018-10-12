TSK, Münbiç'te 59'uncu devriye görevini icra etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 59'uncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 59'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.