TSK, Münbiç'te 59'uncu devriye görevini icra etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri ile 59'uncu devriye görevini icra etti
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 59'uncu devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 59'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.