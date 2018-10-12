TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor

<p> Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 59'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.</p>
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