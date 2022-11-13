İHA'lardan kaçış yok! Bölge yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından İHA'ların yakaladığı teröristlerin vurulma anlarını paylaştı.



Açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ

Ayrıca, yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildiği duyuruldu.