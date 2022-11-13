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İHA'lardan kaçış yok! Bölge yerle bir edildi

Keşif görevi yapan İHA'lar, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

13 Kasım 2022 Pazar 12:36 - Güncelleme:
İHA'lardan kaçış yok! Bölge yerle bir edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından İHA'ların yakaladığı teröristlerin vurulma anlarını paylaştı.

Açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ

Ayrıca, yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildiği duyuruldu.

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