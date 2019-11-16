Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn’da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyelilerle paylaşıyor.

Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı, hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

Mehmetçik, Suriyelilerin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.