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TSK seferberlik tatbikatı yaptı

Genelkurmay Başkanlığından, 2018 yılı seferberlik tatbikatlarının ikincisinin, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda yapıldığı bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi amacıyla "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bu yılın seferberlik tatbikatlarının ikincisi, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda icra edildi.  

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