TSK seferberlik tatbikatı yaptı
Genelkurmay Başkanlığından, 2018 yılı seferberlik tatbikatlarının ikincisinin, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda yapıldığı bildirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi amacıyla "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bu yılın seferberlik tatbikatlarının ikincisi, 11-21 Eylül'de Kütahya garnizonunda icra edildi.
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