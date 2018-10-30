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TSK: Silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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