TSK, Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
- AA
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.
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