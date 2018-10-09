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TSK'nın paylaştığı TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafı yoğun ilgili gördü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafını paylaştı.

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TSK'nın sosyal medya hesabı twitterdan paylaştığı TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafı takipçiler tarafından yoğun ilgili gördü. 
 
 

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