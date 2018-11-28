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TSK, UH-1 helikopterlerini envanterinden tamamen çıkarmayı planlanıyor

TSK'nın helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını yaptığı UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor.

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Vietnam Savaşı'nın simgelerinden biri olan UH-1 tipi helikopterin İstanbul Sancaktepe'de düşüp 4 askerin şehit olması, bir askerin de ağır yaralanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bu helikopterlerle uçuş yapmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
 
TSK'nın helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını yaptığı UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor.
 
UH-1'lerin envanterden çıkarılması sonrası yerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ve test uçuşları eylül ayında başlayan T-625 Genel Maksat Helikopteri ile Sikorski'lerin tam olarak devreye girip eğitim helikopteri olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor.
 
 
(Hürriyet)

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