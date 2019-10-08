TSK ve MİT'den PKK'ya ağır darbe: 9'u etkisiz hale getirildi

Son dakika... TSK ve MİT'tek Irak'ın kuzeyine operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.