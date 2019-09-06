TSK ve MİT'ten Kandil'e ağır darbe: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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