TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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