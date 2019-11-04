TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
- AA
TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
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