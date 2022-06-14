Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi. TSK ve SMO, PKK/YPG terör hedeflerine düzenlenecek operasyon için savaş pozisyonu aldı.

HALK İSYAN BAYRAĞI AÇTI

PKK/YPG'li teröristler hendekler kazmaya devam ederken nüfusun büyük bir çoğunluğunun Araplardan oluştuğu Münbiç ve Tel Rıfat'ın bazı bölgelerinde halk terör örgütü militanlarına isyan bayrağı açtı.

PKK/YPG uygulamalarını ve yönetimini protesto etmeye başladı. Şehirlerde gösterileri yasaklayan PKK/YPG militanları askeri operasyon öncesi iki şehirde de olağanüstü hal ilan etti.

Şehirde yaşayan sivillere baskı uygulayan teröristler şehrin giriş-çıkış ve meydanlarında büyük kontrol noktaları kurdu. İşgal altında tuttuğu diğer bölgelerden Tel Rıfat ve Münbiç'e silah ve militan kaydırdı.

8 BİN SİLAHLI TERÖRİST

Bölgede tansiyon giderek yükselirken SABAH, cephe hattının sıfır noktasını görüntüledi. Milli Suriye Ordusu (SMO) savaşçıları PKK/YPG'nin 6 yıl önce işgal ettiği Münbiç kırsalında bulunan Boğaz Köyü'nün hemen karşısında bulunan Ulaşlı Köyü'nde 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

TERÖRİSTLERDEN TACİZ ATEŞİ

Teröristlerle burun buruna nöbet tutan SMO savaşçıları ile teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. İşgal altındaki Boğaz Köyü'ne keskin nişancılar yerleştiren teröristler sürekli taciz ateşi açıyor.

Sivillerin yaşamadığı Boğaz Köyü'nü PKK/YPG'liler cephanelik olarak kullanıyor. Teröristlerin bölgede çok sayıda hendek ve siper kazdığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, Tel Rıfat'ta 3 bin, Münbiç'te de 5 bine yakın silahlı YPG/PKK'lının bulunduğunu belirtiyor.

ABD VE PKK YİNE YAN YANA

Türkiye'nın Suriye'deki terör unsurlarına yönelik olası operasyonu gündemdeyken, ABD'li askerler YPG/ PKK'lı teröristlerle birlikte ortak devriye düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan ABD yine teröristlerle kol kola görüntülendi.

Uluslararası haber ajansı AFP, ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle birlikte Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'ya bağlı bir köyde devriye gezdiği görüntüleri servis etti.