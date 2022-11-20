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TSK vurdu, ilk ses HDP'den geldi! Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu terör savunucularını rahatsız etti

Türk silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı sınır ötesi hava operasyonu YPG/PKK destekçilerini rahatsız etti. Operasyona karşı hazımsızlığını dile getiren Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Avrupa Temsilciliği, “Saldırılar derhal durdurulmalı” çağrısında bulundu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise sosyal medya hesabından, 'TSK, PKK/PYD'yi vurdu. İlk ses HDP'den geldi. HDP Avrupa “Operasyonlar acil dursun!” çağrısında bulundu. Gerisini Bakanlık dağıtanlar düşünsün!' ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2022 Pazar 02:19 - Güncelleme:
TSK vurdu, ilk ses HDP'den geldi! Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu terör savunucularını rahatsız etti
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Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtı başlattı. Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Avrupa temsilciliği, harekâtın ardından "Saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla Suriye'ye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtının başlatıldığını duyurdu.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F16 ile F4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜ YAPTILAR

Harekâtın ardından ilk ses terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den geldi. Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP, "Saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulundu.

"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALIYOR"

HDP'nin Avrupa temsilciğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk savaş uçaklarının Kuzey Doğu Suriye'deki bölgeleri bombaladığı belirtilirken, "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulunuldu.

"TSK, PKK/PYD'Yİ VURDU. İLK SES HDP'DEN GELDİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise sosyal medya hesabından terör savunucularına karşı paylaşımda bulundu.

AK Parti'li Çelebi sosyal medya hesabından, "TSK, PKK/PYD'yi vurdu. İlk ses HDP'den geldi. HDP Avrupa "Operasyonlar acil dursun!" çağrısında bulundu. Gerisini Bakanlık dağıtanlar düşünsün!" ifadelerini kullandı.

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