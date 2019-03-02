12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK: Yüksekova'da görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı

Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

25 Şubat 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz’ın baba ocağı Ankara’nın Sincan ilçesi Cimşin Mezarlığı Şehitliğinde defnedilecek. Düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katılacak.

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Guaido'dan dikkat çeken 'askeri müdahale' açıklaması

Guaido'dan dikkat çeken 'askeri müdahale' açıklaması

Cumhuriyetçilerden Ilhan Omar'a 'terörist' benzetmesi

Cumhuriyetçilerden Ilhan Omar'a 'terörist' benzetmesi

TSK: Görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı

TSK: Görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı

Huawei CFO’sunun ABD’ye iade süreci başladı

Huawei CFO’sunun ABD’ye iade süreci başladı

İstanbul’da yeni projelerle 500 bin kişiye iş imkanı

İstanbul’da yeni projelerle 500 bin kişiye iş imkanı

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Yıldırım´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA