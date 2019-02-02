TSK: DEAŞ üyesi 4 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı.
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