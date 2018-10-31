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TSK, Ayn el Arap bölgesindeki teröristleri vurdu

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı

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Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattından, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı.

Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

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