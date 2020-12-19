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TSK'dan harekata hazırlık eğitimi! Ege'de tatbikat

Milli Savunma Baknalığı tarafından yapılan açıklamada, 'Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi.' denildi.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:07
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Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz" denildi. Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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