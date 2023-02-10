TSK'dan Hatay'a lojistik destek üssü: Bakan Akar ve komutanlar yerinde inceledi

Mehmetçik, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların daha hızlı depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi.