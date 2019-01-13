İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2947
  • 226.377
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK'dan İdlib sınırında eğitim faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin farklı birliklerinden İdlib sınırındaki Altınözü ilçesine gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında eğitim yaptı.

Bu kapsamda zırhlı tow taşıyıcılar (ZTT), Suriye sınırında eğitim maksatlı manevra ve devriye görevi icra etti.

Öte yandan komando birlikleri de arazide mayın arama, intikal ve gözetleme eğitimi yaptı.

Eğitimde, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilerek TSK'ye kazandırılan milli keskin nişancı tüfeği de (KNT 76) kullanıldı.

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Sosyal medyadan duyurdu: TSK'dan bir 'ATAK' daha

Sosyal medyadan duyurdu: TSK'dan bir 'ATAK' daha
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA