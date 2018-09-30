TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK: Irak kuzeyinde yer alan Hakurk ve Zap bölgelerine 29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, ilk belirlemelere göre en az dört silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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