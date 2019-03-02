Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
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