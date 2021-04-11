TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline ''Sualtı Savunma Eğitimi''

AA 11 Nisan 2021 Pazar 17:41 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 17:43

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Deniz Kuvvetleri personeline "Sualtı Savunma Eğitimi" verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri personeline Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) verildiği belirtilen paylaşımda, eğitim çalışmalarına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.