TSK'dan Menbiç'te 65'inci devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Menbiç kentinde 65'inci devriye görevini yerine getirdi.
- DHA
Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, 18 Haziran tarihinden itibaren TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı. Bugün Menbiç'te 65'inci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Ekim 2018 tarihinde 65'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
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