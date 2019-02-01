TSK’dan nefes kesen arama kurtarma eğitimlerinin görüntülerini paylaştı

TSK’nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin Kardak olayı yıldönümünde olması dikkat çekti.

TSK yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi’nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir” denildi.