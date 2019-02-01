11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2198
  • 5,9879
  • 220.948
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK’dan nefes kesen arama kurtarma eğitimlerinin görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK’nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin Kardak olayı yıldönümünde olması dikkat çekti.
 
TSK yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi’nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir” denildi.

ABD´de skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

İP'ten istifa eden vekilden çok konuşulacak HDP iddiası

İP'ten istifa eden vekilden çok konuşulacak HDP iddiası

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

'Terörün beli kırılmıştır'

'Terörün beli kırılmıştır'

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA