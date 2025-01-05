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  • TSK'dan PKK'ya darbe: Suriye ve Irak'ın kuzeyi 36 teröriste dar edildi
Güncel

TSK'dan PKK'ya darbe: Suriye ve Irak'ın kuzeyi 36 teröriste dar edildi

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

5 Ocak 2025 Pazar 16:48 - Güncelleme:
TSK'dan PKK'ya darbe: Suriye ve Irak'ın kuzeyi 36 teröriste dar edildi
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MSB, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" başlığıyla paylaşım yapan MSB, şu ifadelere yer verdi:

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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