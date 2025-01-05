MSB, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" başlığıyla paylaşım yapan MSB, şu ifadelere yer verdi:

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsunlar terör... pic.twitter.com/f5TCm1fZdH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2025

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