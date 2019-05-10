TSK'dan üç denizde eş zamanlı tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 tatbikatı 13-25 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edilecek. Fiili ve atışlı olarak icra edilecek tatbikatın maksadı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutalığından deniz harekâtına taktik hava desteği, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korvetleri, Sahil Güvenlik botları, karakol uçakları ve Sahil Güvenlik helikopterleri olmak üzere toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personelin katılması planlanıyor.

Tatbikatta özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarında devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecek, tatbikat senaryosuna NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı “Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)” ile üniversiteler de katkı ve destek sağlayacak. Tatbikat, 2018 yılında teşkil edilen ve Mavi Vatan-19 tatbikatını da yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulacak olan Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek.

DENİZKURDU-2019 tatbikatı, 13 Mayıs günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin, İskenderun’dan hareketleri ile başlayacak. Ayrıca tatbikatta harekâta hazırlık faaliyetleri, deniz harekât görevleri ile kriz ve harp dönemine yönelik eğitimler ve fiili silah atışları icra edilecek. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm kıyı birlikleri tarafından görev fonksiyonlarına yönelik olarak üs limanların savunulması, doğal afetlerle mücadele, orman yangınlarına müdahale, lojistik ve teknik destek sağlanması ile kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılara karşı korunma eğitimleri verilecek.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, Vurucu İnsansız Hava Aracı atışları, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, Denizaltı Savunma Harbi Roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları gerçekleştirilecek. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Hopa’dan İskenderun’a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata katılan 85 gemi tarafından 31 yurt içi ve 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak, gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ve gaziler ağırlanacak. Temel harp türü eğitimlerinin uygulanacağı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 24 Mayıs tarihinde yapılacak.