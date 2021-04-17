AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:54

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 637 personelle düzenlenen "Eren-9 Kazan-2" operasyonunda mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 14 Nisan'da "Eren-9 Kazan-2" operasyonu başlatıldı.

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 49 timden oluşan ve 637 personelle düzenlenen operasyonda 14 antitank roketatar mühimmatı, 7 60'lık havan mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 2 savunma tipi el bombası, 500 biksi mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, güneş paneli, 2 telsiz, uzaktan kumanda, 24 pil, 185 metre kablo, işaret fişeği, termal şemsiye, çok sayıda el yapımı patlayıcı ateşleme malzemesi, elektrikli fünye, yaşam malzemesi, ağrı kesici ve tıbbi ilaçlar bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

3 mağara imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren- 7 Munzur Mercan Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı, içerisinde el yapımı patlayıcının da bulunduğu 3 mağara kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik 1062 personelin katılımıyla 'Eren- 7 Munzur Mercan Operasyonu' sürüyor. Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi. Mağaralarda, yapılan aramada el yapımı patlayıcı, pil bloğu, 19 örgütsel kitap ve çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.