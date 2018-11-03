FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve gözaltı kararı verilen 30 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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