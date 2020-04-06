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TSK'nın bombardımanı Yunanistan'da korkuya neden oldu: Türkler neye hazırlanıyor?

TSK'nın 'Harekâta Hazırlık Eğitimleri' kapsamında Ege Denizi'nde bulundurduğu fırkateyn ve hücumbotlarının su üstü ve kara bombardımanı atışları Yunan basınında paniğe neden oldu. Donanmanın bombardımanlarını manşete taşıyan Yunan basını 'Türkler neye hazırlanıyor?' ifadesini kullandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:16
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Millî Savunma Bakanlığının harekata hazırlık eğitimleri çerçevesinde Ege Denizi’nde bulunan fırkateyn ve hücumbotların su üstü ve kara bombardımanı gerçekleştirdiğini duyurması, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Aksam.com.tr’nin Pentapostagma’ya dayandırdığı habere göre, dünyayı saran koronavirüs pandemisine rağmen Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz’deki faaliyetlerinin ara vermeden devam etmesi, Yunanistan’ı gelecek aylara ilişkin endişeye sevk etti.

Türkiye’nin koronavirüs salgını dolayısıyla Suriye’deki faaliyetlerini de sonlandırmadığı, ancak gerektiğinde takviye yapılabilecek şekilde tedbiren minimum düzeyde tuttuğu kaydedilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz’deki yoğun faaliyetine işaret edilerek “Türkler neye hazırlanıyor?” sorusuna yanıt arandı.

2020 yılının ikinci yarısının “son derece sıcak” geçebileceğinin kaleme alındığı yazıda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs, Yunanistan, Suriye ve Libya ile ilgili operasyonlarına da hız verebileceği belirtildi.

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

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