TSK'nın darbesi Kandil'i çaresiz bıraktı! 10 gün gizli tuttular

7 Eylül 2021 Salı 08:11 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 08:11

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir Hattı'nda 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TRTHaber'in haberine göre; Teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı. Örgüt, çözülmeyi önlemek adına PKK'nın sözde maliye sorumlularından Howgar Botan'ın ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın "Hastalıktan öldüğü" yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Mehmetçiğin, Barış Pınarı Bölgesi'nden sızma ve saldırı girişimlerine yönelik operasyonları sürüyor. Son 1 ayda etkisiz hale getirilen 50'den fazla teröristten 12'sinin örgütün Kandil kadrolarından olduğu belirlendi.

BÖLGEYE KANDİL'DEN TERÖRİSTLER GETİRİLİYOR

Terör örgütü, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn İsa hattına, Kandil'den teröristler getiriyor. Mehmetçik, teröristlerin sızma ve saldırı girişimine misliyle karşılık veriyor.