TSK'nın düzenlediği hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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