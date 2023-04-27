TSK'nın farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, uçaklarının havada manevra yaptığı görüntülerin de yer aldığı paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor." ifadesine yer verildi.
F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2023
Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli bir şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eW9WyPO9i1