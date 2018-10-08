TSK'nın harekatlarının ardından, 260 bin Suriyeli ülkesine döndü

Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriyeli, evlerini terk ederek güvenli liman gördükleri Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı. İç savaşın sürmesi nedeniyle ülkelerine gidemeyen Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri'nin batısının güvenli hale gelmesi ile umut buldu. TSK'nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından Türkiye'deki binlerce Suriyeli de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gitti.

Göç İdaresi yetkilileri TSK'nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Yetkili makamlara geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor.