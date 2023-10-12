İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7514
  • EURO
    29,4665
  • ALTIN
    1677.83
  • BIST100
    8287.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TSK'nın hava harekatını protesto etmek isteyenlere gözaltı
Güncel

TSK'nın hava harekatını protesto etmek isteyenlere gözaltı

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek isteyen 15'i yabancı uyruklu 35 kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
TSK'nın hava harekatını protesto etmek isteyenlere gözaltı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, valiliğin aldığı 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek isteyen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez ile Halfeti ve Suruç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 15'i Avrupa ülkelerinin vatandaşları olmak üzere toplam 35 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

  • protesto
  • terör örgütü
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.