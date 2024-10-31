Ankara'da 23 Ekim'de şoförünü öldürüp gasp ettikleri taksiyle Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gelen PKK'lı teröristler Ali Örek ile Mine Sevjin Alçiçek, silahla sivilleri hedef aldı. TUSAŞ çalışanları ve taksicinin de aralarında olduğu 5 kişiyi şehit edip 22 kişiyi de yaralayan hainler, üzerlerindeki bombaları infilak ettirip etkisiz hale geldi.

TUSAŞ'a yönelik hain saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarda onlarca terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye'nin operasyonlarına karşı ABD'den yardım istedi; "Diyaloğa hazırız" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder ise ABD ile Türkiye arasında "İyi bir koordinasyon ve iletişim" olduğunu söyledi. Ryder, ABD'nin Türkiye'nin TUSAŞ saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini belirtti.

PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı

15 PKK'lı terörist daha hendeklere gömüldü

PKK'lı teröristi şoka sokan kare