Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi

100 Günlük İcraat Programı kapsamında 3 modüler üs bölgesi TSK'ya teslim edildi. Havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemlerinden oluşan modüler üs bölgelerinin sayısı 29'a ulaştı.

  • AA
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan güçlendirilmiş ve teknolojik donanımları artırılmış modüler üs bölgelerinin sayısı artırılıyor.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı karşılamak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında önemli rol oynuyor. Üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan üs bölgeleri, güvenlik güçlerinin emniyeti ve operasyonel faaliyetlerinin etkinliği anlamında katkılar sağlıyor.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan 3 üs bölgesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından öngörülen süre içerisinde TSK'ya teslim edildi.
 
Başkanlığın koordinasyonunda, ASELSAN'ın yükleniciliğinde sürdürülen projeyle bugüne kadar 29 modüler üs bölgesi TSK kullanımına sunuldu.
 
 
 
Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.
 
TSK ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten SSB, modüler üs bölgelerine yönelik kurulum faaliyetlerine devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA