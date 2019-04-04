16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5933
  • 6,2865
  • 232.351
  • 98.336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK'ya 5 yeni Bayraktar TB2 İHA/SİHA

5 adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 5 adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

TSK'nın envanteri yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçleniyor. Yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimize etkili hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi.

SSB Başkanı İsmail Demir, 5 adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere beş adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın kabulünü gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kırklareli ve Yalova'da yeniden sayım kararı

Kırklareli ve Yalova'da yeniden sayım kararı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Ölen teröristler için 'saygı duruşunda' bulundular

Ölen teröristler için 'saygı duruşunda' bulundular

Türkiye'den ABD'ye yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Türkiye'den ABD'ye yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Hatayı açıklayıp özür diledi

Hatayı açıklayıp özür diledi

Beyoğlu ve Maltepe'de yeniden sayım kararı

Beyoğlu ve Maltepe'de yeniden sayım kararı
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

ABD, MH-60R satışını onayladı

ABD, MH-60R satışını onayladı

Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'

Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA